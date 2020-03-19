Ролан Гаррос не посоветовались с АТР и WTA и перенесли теннисный турнир

Французская теннисная федерация перенесла начало Ролан Гаррос. Второй в теннисном сезоне турнир серии Grand Slam пройдет в Париже с 20 сентября по 4 октября. Поэтому чемпионат начнется через неделю после US Open.

Французская федерация тенниса без консультаций с АТР и WTA самостоятельно и уже официально перенесла Ролан Гаррос, который должен был состояться в конце мая.

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Организаторы US Open пока не планируют менять дату старта турнира. Также остается без изменений в запланированном календаре и проведения Уимблдона.

️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Grand Slam в Лондоне должен пройти с 29 июня до 12 июля. Однако организаторы не отрицают возможности корректировки дат в случае, если коронавирусная эпидемия не пойдет на спад.