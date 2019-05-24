Roland Garros-2019: еще одна украинка не смогла преодолеть квалификацию

11 Читати новину українською
Екатерина Завацкая
Екатерина Завацкая / twitter.com

Уроженка Луцка Екатерина Завацкая не смогла преодолеть квалификацию Roland Garros-2019, который стартует в столице Франции Париже. В финале квалификации Завацкая драматично проиграла итальянке Джулии Гатто-Монтиконе.

Джулия Гатто-Монтиконе – Екатерина Завацкая 2:1 (4:6, 7:5, 6:3)

Не повезло: Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на Roland Garros-2019

Уже в первом сете теннисистки дали понять, что зрителей ждет ожесточенное и драматическое противостояние. Завацкая повела в счете 3:0, сделав два брейка. Однако итальянка ответила двумя обратными брейками и сравняла счет. После этого украинка еще раз взяла подачу соперницы и довела сет до победы.

Во второй партии ситуация не изменилась, но на этот раз в роли догоняющего, была именно Завацкая. Украинка проигрывала 5:2, но сумела сравнять счет, хотя Гатто-Монтиконе имела три сет-пойнта. В конце концов, итальянке удалось взять сет, сделав брейк при счете 6:5. Следовательно, судьба путевки в основную сетку Roland Garros решалась в третьем сете.

В решающей партии теннисистки вновь устроили обмен победами на подаче друг друга, с которого все же победительницей вышла итальянка. Гатто-Монтиконе выиграла сет со счетом 6:3 и сыграет в основной сетке.

Также квалификацию Roland Garros-2019 не смогла преодолеть украинка Ангелина Калинина.

blog_ava
Активисты митингуют под Администрацией Президента: основные требования к Зеленскому
сегодня
2347
Теги: Спорт Теннис Новости Спорта Ролан Гаррос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украина - США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20
сегодня 17:45 Украина - США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20
64
"Прикарпатье" уступило португальской "Браге" в результативном матче: видео
сегодня 11:29 "Прикарпатье" уступило португальской "Браге" в результативном матче: видео
82
Дарья Белодед получила престижную награду от Cosmopolitan
сегодня 11:06 Дарья Белодед получила престижную награду от Cosmopolitan
71
Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на Roland Garros-2019
23 мая 21:56 Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на Roland Garros-2019
56
Россия дожала США на ЧМ-2019 по хоккею, Канада феерично вырвала победу у Швейцарии: видео
23 мая 20:02 Россия дожала США на ЧМ-2019 по хоккею, Канада феерично вырвала победу у Швейцарии: видео
761
Новости
Больше новостей
Залиште відгук