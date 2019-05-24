Roland Garros-2019: еще одна украинка не смогла преодолеть квалификацию

Уроженка Луцка Екатерина Завацкая не смогла преодолеть квалификацию Roland Garros-2019, который стартует в столице Франции Париже. В финале квалификации Завацкая драматично проиграла итальянке Джулии Гатто-Монтиконе.

Джулия Гатто-Монтиконе – Екатерина Завацкая 2:1 (4:6, 7:5, 6:3)

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Уже в первом сете теннисистки дали понять, что зрителей ждет ожесточенное и драматическое противостояние. Завацкая повела в счете 3:0, сделав два брейка. Однако итальянка ответила двумя обратными брейками и сравняла счет. После этого украинка еще раз взяла подачу соперницы и довела сет до победы.

Во второй партии ситуация не изменилась, но на этот раз в роли догоняющего, была именно Завацкая. Украинка проигрывала 5:2, но сумела сравнять счет, хотя Гатто-Монтиконе имела три сет-пойнта. В конце концов, итальянке удалось взять сет, сделав брейк при счете 6:5. Следовательно, судьба путевки в основную сетку Roland Garros решалась в третьем сете.

В решающей партии теннисистки вновь устроили обмен победами на подаче друг друга, с которого все же победительницей вышла итальянка. Гатто-Монтиконе выиграла сет со счетом 6:3 и сыграет в основной сетке.

Также квалификацию Roland Garros-2019 не смогла преодолеть украинка Ангелина Калинина.