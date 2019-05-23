Roland Garros-2019: юная украинская теннисистка вышла в финал квалификации

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Екатерина Завацкая
Екатерина Завацкая

19-летняя украинская теннисистка Екатерина Завацкая легко пробилась в финал квалификации Roland Garros-2019. В 1/2 финала уроженка Луцка победила Екатерину Горгодзе.

Екатерина Горгодзе – Екатерина Завацкая 0:2 (0:6, 4:6)

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В первом сете Завацкая разгромила представительницу Грузии, не отдав той ни одного гейма. Сет длился всего 23 минуты.

Второй сет был более напряженным. Завацкая трижды проиграла свою подачу и грузинка была близка, чтобы выиграть сет. Однако украинка собралась и не только выровняла счет, но и вырвала победу.

За путевку в основную сетку Завацкая в финале квалификации поборется с победителем пары Франческа Ди Лоренцо – Джулия Гатто-Монтиконе.

Также в 1/2 финала квалификации Roland Garros сыграет украинка Ангелина Калинина, которая будет противостоять россиянке Анне Блинковой.

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Теги: Новости Спорта Спорт Ролан Гаррос Теннис
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