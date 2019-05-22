Roland Garros-2019: Стаховский пробился в финал квалификации, где сыграет с россиянином

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / AP Phot

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции Roland Garros-2019.

В полуфинальном поединке квалификационного раунда украинец в двух сетах одолел представителя Беларуси Владимира Игнатика 7:6, 6:4.

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В первом сете на корте шла ожесточенная борьба. Первым в седьмом гейме брейк сделал белорус. Однако в следующем гейме Стаховский сделал обратный брейк. После этого Сергей повел в счете 5:4 и даже имел два сет-болы на подаче соперника, но не сумел их реализовать.

Впоследствии теннисисты дважды обменялись брейками и судьба партии решалась на тайбрейке, где сильнее был украинец.

На старте второго сета Стаховскому сразу удалось взять брейк, который и стал решающим. Украинец успешно защитил все свои подачи и выиграл поединок.

В финале квалификации Сергей сыграет против представителя России Алексея Ватутина. До этого теннисисты встречались только однажды в 2017 году. На US Open Стаховский победил в четвертьфинале квалификации.

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Теги: Спорт Теннис Новости Спорта Ролан Гаррос Сергей Стаховский
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