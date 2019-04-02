Рома – Фиорентина: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

Римская "Рома" и "Фиорентина" находятся далеко не на тех позициях в чемпионате Италии, которые от них требуют болельщики. Столичная команда находится за пределами еврокубков, удерживая 7 место, а "Фиорентина" вообще на десятой позиции. Своеобразные неудачники Серии А встретятся в очном поединке, и букмекеры оценили, кто имеет больше шансов на победу.

После вылета из Лиги чемпионов "Рома" сменила главного тренера. Вместо Эусебио Ди Франческо в клуб вернулся легендарный Клаудио Раньери, и даже выиграл первый матч во главе "волков". Однако в двух следующих встречах "Рома" проиграла: сначала СПАЛу, а затем была бита "Наполи".

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Совсем не лучше дела у "Фиорентины". "Фиалки" не выигрывают на внутренней арене 5 матчей подряд. Не добавляет оптимизма флорентийцам и травма лидера команды, 21-летнего Федерико Кьезы.

Фаворит Спорт

Коэффициент на то, что "Рома" прервет неудачную серию и победит "Фиорентину" – 2,00. На выездной успех команды Стефано Пиоли коэффициент 3,85. Ничейный результат букмекеры оценили в 3,55.

Pari Match

Последняя встреча команд состоялась в Кубке Италии. "Рома" была унижена, проиграв с разгромным счетом 7:1. Очевидно, что "волки" попытаются взять реванш, и букмекеры оценивают их шансы коэффициентом 2,08. На очередную победу "фиалок" – 3,75. Ничья – 3,45.

1xbet

В чемпионате Италии команды встречались еще в 11 туре, который состоялся 3-го ноября. Тогда матч во Флоренции завершился 1:1. На то, что ничейный результат будет зафиксирован снова, 1xbet дает коэффициент 3,50. На победу футболистов "Ромы" – 2,11. Что интересно, последний поединок в Риме "Фиорентина" тоже выиграла. На то, что "фиалки" повторят успех, коэффициент 3,80.

Поединок 30 тура чемпионата Италии "Рома" – "Фиорентина" состоится в среду, 3 апреля. Начало матча в 22:00.

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