"Рома" хочет приобрести полузащитника "Шахтера", – Gazzetta dello Sport

"Рома" Паулу Фонсеки, который в прошлом сезоне возглавлял "Шахтер", хочет приобрести молодого игрока дончан Маркоса Антонио. Итальянцы попытаются переманить 19-летнего бразильца уже летом.

Авторитетное издание Gazzetta dello Sport информирует, что бразилец – приоритетная цель "римлян" на позицию центрального полузащитника.

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Как сообщает giallorossi.net Антонио отвечает запросам главного тренера Паулу Фонсеки по игре на этой позиции – "молодой, техничный, амбициозный и недорогой".

СМИ сообщали об интересе "Ромы" к Антонио в июне 2019-го, но трансфер не удалось осуществить.

Стоимость Маркоса Антонио, по данным Transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.

Статистика Антонио в "Шахтере": 2 гола, 1 результативная передача в 20 матчах.

На радаре "Ромы" также защитник "Шахтера" Исмаили, которого СМИ сватают в Италию последний год.

По информации Il Messaggero, "волки" ищут футболиста на позицию левого защитника. Среди кандидатов именно Исмаили.

В этом сезоне 30-летний бразилец забил 2 гола за "Шахтер" и сделал 5 результативных передач в 30 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает услуги Исмаили в 19 миллионов евро.

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