"Рома" хочет приобрести уже четвертого игрока "Шахтера"

Итальянская "Рома" заинтересована в трансфере вингера донецкого "Шахтера" Тете.

По информации Goal.com, руководство римского клуба рассматривает возможность приобретения 20-летнего бразильца летом по рекомендации главного тренера "волков" Паулу Фонсеки.

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Отмечается, что за бразильцем пристально следит спортивный директор "Ромы" Джанлука Петраки.

Добавим, что Тете хорошо знаком с нынешним наставником "волков" Паулу Фонсекой, под руководством которого он и дебютировал в "Шахтере".

Кроме того, Тете не единственный игрок "горняков", которым интересуется "Рома". Ранее сообщалось об интересе к Маркосу Антонио, Виктору Коваленко и Михаилу Мудрику.

В нынешнем сезоне Тете забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 26 матчах "Шахтера" во всех турнирах.

"Рома" в первом сезоне под руководством Фонсеки занимает пятое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Ювентуса" на 18 очков.

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