"Рома" и "Милан" сыграли в боевую ничью, фанаты римлян устроили перформанс: фото и видео

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Рома – Милан 1:1
Рома – Милан 1:1 / twitter AS Roma

Центральным матчем 22-го тура итальянской Серии А стало противостояние "Ромы" и "Милана". Обе команды борются за попадание в зону Лиги чемпионов. Поэтому матч между ними должен был дать ответ на вопрос, кто из них больше заслуживает на это.

Рома – Милан 1:1
Голы: Дзаньоло, 46 - Пентек, 26

Рома на правах хозяина завладел инициативой и начал создавать моменты вблизи ворот Доннарумми. Однако молодой вратарь действовал достаточно надежно. Зато в середине первого тайма забить удалось гостям. Авторами гола стали зимние новички "россо-нери" - Пакета обокрал на краю поля Пеллегрини и прострелил в штрафную. А там уже Пентек в касание переправил мяч в ворота.

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Пропущенный гол лишь разозлил игроков "Ромы". Но пробить защиту "Милану" им не удавалось. Особенно надежно действовал Доннарумма. В одном из эпизодов он отразил удар головой от Шика, а затем и добивание от Джеко. При этом чуть не травмировав своего партнера Романьоли.

Джеко так и не сумел забить "Милану"

И все же в одном эпизоде вратарь "Милана" не спас свою команду от пропущенного гола. Хотя его вины в этом мало. После подачи с фланга Мусаккио неудачно срезал мяч в собственные ворота. На этот удар Доннарумма еще среагировал. Но с добиванием от Дзаньоло справиться не сумел.

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До конца матча "Рома" еще имела шансы на победу. Но использовать их не сумела. Ближайшее к голу был Пеллегрини. Но мяч после его удар ударился о стойку и улетел в поле.

Видеообзор матча Рома – Милан

В итоге ничья 1:1, которая оставила "Милан" и "Рома" на четвертом и пятом местах соответственно. "Россо-нери" имеют 36 очков и отстают от третьего "Интера" на четыре балла. У "Ромы" 35 очков после 22 туров.

Стоит отметить, что на этом матче фанаты "Ромы" почтили память Антонио Де Фальчи. 30 лет назад (4 июня 1989 года) 19-летний фанат "Ромы" был убит в столкновении с фанатами "Милана" неподалеку от входа на гостевую трибуну стадиона "Сан-Сиро".

Фанаты "Ромы" почтили память Антонио Де Фальчи

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Теги: Спорт Футбол ФК Милан Рома
Источник: 24 Канал
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