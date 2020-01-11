Рома – Ювентус: прогноз букмекеров на топ-матч Серии А

Туринский "Ювентус" 12 января на выезде сыграет против римской "Ромы". Букмекеры оценили, у какого клуба больше шансов выиграть в центральном матче 19-го тура.

Рома – Ювентус: прогноз

В турнирной таблице после 18 туров команды уже разделяют 10 очков. "Ювентус" делит первое место с "Интером", а "волки" стараются не отстать от "Лацио", которое удерживает третье место.

"Роме" важно побеждать, чтобы не потерять четвертое место, ведь на пятки наступает "Аталанта" Руслана Малиновского. В то же время "Старая Синьора" не имеет права терять очки через борьбу с "Интером" за "скудетто".

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Прогноз Фаворит Спорт

Несмотря на то, что подопечные Пауло Фонсеки являются хозяевами поединка, "Ювентус" является фаворитом встречи. Победу "зебр" букмекеры оценивают коэффициентом 2,25.

"Рома" уступила в предыдущей игре другой туринской команде – "Торино". Коэффициент на то, что в этот раз "римляне" отпразднуют победу – 3,05. Ничья в матче – коэффициент 3,50.

Прогноз Pari Match

Последние 5 матчей в Риме "Ювентус" не может победить. Трижды побеждала "Рома", а еще дважды была зафиксирована ничья. За 5 матчей команды забили только 11 мячей – 2,2 гола на матч.

Если "Рома" победит в один мяч или ничья – коэффициент 2,17. Победа "Ювентус" в Риме в один мяч или ничья – коэффициент 2,02.

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Прогноз 1xbet

Лучшим нападающим "Ювентуса" в этом сезоне является звездный португалец Криштиану Роналду. В этом сезоне он уже забил 13 голов. Коэффициент на то, что Роналду огорчит "Рому" – 1,8.

В "Роме" больше всего голов в Серии А забил босниец Эдин Джеко – 7. Коэффициент на то, что нападающий "Ромы" отметится в воротах гостей из Турина – 2,25.

Обзор матча "Рома" – "Ювентус" читайте на сайте Спорт24.