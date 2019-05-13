"Рома" нанесла "Ювентусу" первое поражение в чемпионате с Роналду в составе: видео

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Рома – Ювентус
Рома – Ювентус

Матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом" в воскресенье, 12 мая, закрутил интригу в чемпионате Италии. А также стал первой игрой, в котором Роналду проиграл в Серии А.

Рома – Ювентус 2:0
Голы: Флоренци, 79, Джеко, 90+3

"Ювентусу" в этом матче ничего не было нужно. Команда уже стала чемпионом Италии, поэтому могла играть в свое удовольствие. Зато "Рома" еще борется за попадание в Лигу чемпионов. Поэтому ей обязательно надо было побеждать "бьянко-нери".

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Но именно "Ювентус" создал первые голевые моменты в этом матче. Сначала опасно пробивал Куардадо. А потом Дибала. В обоих моментах выше всяких похвал сыграл Миранте, парировав оба удара.

"Рома" на это ответила ударом Пеллагрини. Но футболист попал в перекладину ворот. Выручила рамка ворот и" Рома", когда пробивал Дибала. Перед тем мяч отбил Миранте, и только после этого он отлетел в штангу.

Во втором тайме моментов было меньше. Зато были голы. Правда, первое взятие ворот Роналду не засчитали из-за офсайда. Зато когда забивал Флоренци у противоположных ворот, положение вне игры не было, как бы не сигнализировал Кьеллини. Пас в касание на капитана "Волков" отдал Джеко, и тот уже без проблем опрокинул Щенсны и забил гол.

Второй гол в матче "Рома" забила в добавленное арбитром время. Отличился Джеко.

Таким образом "Рома" набирает 62 очка. Столько же у "Милана". Поэтому команды делят 5-6 место в турнирной таблице. До четвертого "Интера" (а затем и Лиги чемпионов) лишь одно очко. Но "Интер" имеет матч в запасе. Третья "Аталанта" на расстоянии трех очков.

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"Ювентус" же победитель чемпионата Италии. Команда проигрывает только третий матч Серии А, и первый, в котором сыграл Роналду. До этого португалец пропустил матчи против "Дженоа" и "СПАЛ", "Юве" проиграл на выезде.

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Теги: Спорт Футбол Ювентус Рома
Источник: 24 канал
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