"Наполи" разгромил "Рому" на их поле: видео голов

В одном из центральных матчей 29 тура итальянской Серии А "Рома" на своем поле принимала "Наполи". И потерпела разгромное поражение.

Рома – Наполи 1:4

Голы: Перотти, 45+4 (пен) – Милик, 2, Мертенс, 50, Верди, 55, Юнес, 81

Уже на 2-й минуте встречи счет в матче был открыт. Милик избежал офсайда, получил пас на ход в штрафную, эффектно его остановил пяткой и мощно пробил мимо вратаря.

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На это "Рома" сумела ответить лишь ударом Н'Зонзи головой. Но мяч прошел мимо рамки ворот.

Значительно более опасные моменты были у "Наполи". Сначала Мертенс тоже избежал офсайда и отдал пас под удар Верди. Но нападавший попал во вратаря. Впоследствии после паса бельгийца Милик забил. Но абритр зафиксировал положение вне игры у игрока "Наполи".

Несмотря на это, на перерыв команды ушли при равном счете. Голкипер Мерет сбил в собственной штрафной Шика, и Перотти четко реализовал пенальти.

И этот гол от поражения "волков" не спас. За пять минут в начале второго тайма "Наполи" забил дважды. Как забивать, когда тебе скидывают мяч вдоль линии ворот, показал Мертенс. Он в касание замкнул прострел Кальехона, когда выбежал из-за спины Маноласа.

И все же Верди забил. Руис подхватил мяч на своей половине поля, после чего отдал под удар партнеру. Верди первым касанием принял, а вторым мощно пробил по воротам Ольсена.

Стоит увидеть видео, как вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте

Жаловаться на невезение игроки "Ромы" могли на 74-й минуте. Сначала мощно пробил Кристанте. Но Мерет отбил этот мяч. Точно туда, где стоял Н'Дзонзи. Последний мощно пробил, но мяч попал в перекладину.

Сразу после этого на поле вышел Юнес. Он заменил Верди. А уже через семь минут установил окончательный счет в матче. И если первый его удар вратарь сумел заблокировать, то добить мяч в сетку ворот не помешали сразу трое игроков соперников.

Видеообзор матча Рома – Наполи

"Наполи" побеждает и закрепляется на второй строчке. Зато "Рома" опускается на шестое место в турнирной таблице.