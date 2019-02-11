Рома – Порту: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Рома - Порту: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Рома – Порту: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов / twitter.com/fcporto

"Рома" – "Порту" одна из самых равных пар в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первое противостояние между командами состоится именно в Риме, и букмекеры оценили, у кого больше шансов одержать победу.

Португальцы со времен легендарной победы в финале над "Монако" в 2004-м только дважды проходили дальше первого раунда плей-офф, а от "Ромы", несмотря на прошлогоднее попадание в полуфинал, тоже не ждут многого.

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В William Hill на победу "Ромы" коэффициент 2,10, в то время как на "Порту" – 3,80. Ничья в этом матче оценена их экспертами в 3,40.

PariMatch на победу гостей матча выставил аналогичный коэффициент – 3,80. Что касается победы хозяев поля, то на них показатель 2,05. Ничья – 3,50.

Коэффициент на победу итальянской команды в Marathon bet – 2,09. При этом, коэффициент на победу "Порту" – 3,86. На ничью – 3,50.

Матч Лиги чемпионов "Рома" – "Порту" состоится во вторник, 12 февраля. Начало матча – в 22:00. Результат матча и видео голов – читайте на Спорт 24.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Рома
Источник: 24 Канал
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