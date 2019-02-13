Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео

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Рома - Порту: видео голов, обзор матча Лиги чемпионов
Рома - Порту: результат и видео голов матча / GETTY IMAGES

Римская "Рома" в 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле обыграла португальский "Порту". Подопечные Эусебио Ди Франческо победили 2:1 и оставили "драконам" шансы на выход в четвертьфинал.

Рома – Порту 2:1
Голы: Дзаньоло, 70, 76 – Адриан, 79

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Обе команды в первом тайме не стали форсировать события, хотя и играли на встречных курсах. Португальцы захватили территориальное преимущество, однако именно "волки" нанесли большее количество ударов. Наиболее реальную возможность на 37 минуте упустил босниец Эдин Джеко. Форвард "убрал" защитника "драконов" и с близкого расстояния попал в стойку ворот. В первом тайме болельщики так и не дождались голов.

После перерыва опасных моментов стало больше. Сначала возник пожар в штрафной "Порту", однако футболистам "Ромы" так и не удалось воспользоваться ошибками гостей. А на 50 минуте Брайан Крістанте принял мяч после прострела в штрафную и вторым касанием классно пробил. Опытный Икер Касильяс парировал удар.

На 70 минуте "волки" таки сумели добиться успеха. Николо Дзаньоло после передачи Джеко не почувствовал сопротивления соперника и точным ударом пробил Икера Касильяса – 1:0.

Уже через 6 минут Дзаньоло оформил дубль. Все тот же Джеко пробил в стойку ворот. Николо был первым на добивании и уверенно удвоил преимущество "Ромы".

Не успели римляне отпраздновать второй гол, как Адриан огорчил местную публику. Нападающий пробил из пределов штрафной и переиграл голкипера ударом в нижний левый угол ворот – 2:1.

Больше команды голов в этом матче не забивали и победитель противостояния определится через несколько недель. Ответная игра состоится 6 марта в Португалии. Благодаря выездному голу "драконы" сохраняют хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

Видеообзор матча Рома – Порту

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Рома
Источник: 24 Канал
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