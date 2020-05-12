Роман Зозуля получил военную медаль

Нападающий испанского "Альбасете" и бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля получил медаль "Операция Объединенных сил. За доблесть и верность".

Фото новой не спортивной наградой футболист опубликовал в своем фейсбуке.

К слову Роман Зозуля помог украинской армии в борьбе с коронавирусом: фото

Медаль ему вручили 8 мая 2020 – в День памяти и примирения. На распоряжении о награждении стоит подпись командующего Операцией Объединенных сил Владимира Кравченко.

Служу народу Украины! Спасибо,

– лаконично отреагировал на награду Роман Зозуля.

Скорее всего, военную награду футболист получил за свою волонтерскую деятельность. С самого начала войны на Донбассе он помогал военным оборудованием, а в конце апреля организация "Народная армия", одним из лидеров которой является Зозуля, помогла армии с тестами на коронавирус.

К слову, сейчас Роман Зозуля играет за "Альбасете" во втором испанском дивизионе. В этом сезоне игрок сыграл за клуб 28 матчей в чемпионате и забил 3 гола.