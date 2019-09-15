Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / twitter.com/kaagent

Украинский форвард Роман Яремчук забил очередной гол за "Гент". Роман 15-го сентября отличился за свою команду в чемпионате Бельгии.

Яремчук забил первый гол в поединке 7-го тура "Гент" – "Мехелен". "Гент" сумел одержать победу со счетом 3:0.

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На 29 минуте Роман в падении замкнул прострел Вадиса Одиджа-Офо.

Видео гола Яремчука

В этом сезоне для Яремчука это уже 9-й матч за "Гент". Также Роман отдал три результативные передачи за клуб.

Именно голы украинца позволили бельгийскому клубу пробиться в групповой этап Лиги Европы, где команда сыграет против украинской "Александрии". В чемпионате Бельгии "Гент" уже набрал 13 очков и держится в группе лидеров.

Роман забил за сборную Украины в товарищеском поединке против Нигерии. Его гол позволил "сине-желтым" избежать поражения.

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Теги: Футбол Спорт Роман Яремчук
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