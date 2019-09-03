Роман Санжар официально возглавил "Карпаты"

Новым главным тренером львовских "Карпат" стал 40-летний Роман Санжар. Старшим тренером команды назначен Алексей Змиевский, тренером по работе с вратарями – Станислав Тищенко.

"Карпаты" под руководством Романа Санжара провели вечернюю тренировку на загородной базе клуба, начав подготовку к поединку против полтавской "Ворсклы".

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На тренерском мостике "львов" Санжар сменил Александра Чижевского.

Санжар – воспитанник донецкого "Шахтера". Выступал за донецкий "Металлург", дружковский "Машиностроитель", криворожский "Кривбасс", луганскую "Зарю" и донецкий "Олимпик".

В 2013-м начал тренерскую деятельность и возглавил "Олимпик". Вместе с донецкой командой выиграл Первую лигу. Дальше был выход в полуфинал Кубка Украины, участие в Лиге Европы, а также получение индивидуальной награды в 2017-м – "Лучший тренер УПЛ".

В октябре 2018 года покинул пост главного тренера "Олимпика" и работал телеэкспертом.