Роман Зозуля о фанатах "Райо Вальекано": Жду, когда меня уже назовут геем

30-летний украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля отреагировал на оскорбления со стороны фанатов "Райо Вальекано".

Роман Зозуля, который подвергся новым нападкам со стороны фанатов "Райо Вальекано" в недавнем матче второго дивизиона чемпионата Испании (1:1), рассказал, как относится к тому, что случилось.

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Когда все начиналось, я был фашистом. Затем они начали раскрывать мой Facebook, и я стал нацистом, недавно я стал расистом, и сегодня я... Я не слышал, но мне сказали, что кричали: "Коммунист". Они еще сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я Марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого,

– рассказал Роман.

Также Зозуля рассказал, что президент и игроки "Райо Вальекано" извинялись перед ним после матча:

Они заходили в раздевалку, извинялись, чуть не плакали: "Ромочка, извини. Это наши болельщики, мы их не поддерживаем". А потом они подают протест, что их сильно оштрафовали.

Что известно о конфликте Зозули и фанов "Райо"?