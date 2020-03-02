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Роман Зозуля о фанатах "Райо Вальекано": Жду, когда меня уже назовут геем

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30-летний украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля отреагировал на оскорбления со стороны фанатов "Райо Вальекано".

Роман Зозуля, который подвергся новым нападкам со стороны фанатов "Райо Вальекано" в недавнем матче второго дивизиона чемпионата Испании (1:1), рассказал, как относится к тому, что случилось.

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Когда все начиналось, я был фашистом. Затем они начали раскрывать мой Facebook, и я стал нацистом, недавно я стал расистом, и сегодня я... Я не слышал, но мне сказали, что кричали: "Коммунист". Они еще сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я Марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого,
– рассказал Роман.

Также Зозуля рассказал, что президент и игроки "Райо Вальекано" извинялись перед ним после матча:

Они заходили в раздевалку, извинялись, чуть не плакали: "Ромочка, извини. Это наши болельщики, мы их не поддерживаем". А потом они подают протест, что их сильно оштрафовали.

Что известно о конфликте Зозули и фанов "Райо"?

  • Конфликт Зозули и болельщиков "Райо" берет начало 1 февраля 2017 года. В этот день было объявлено, что Роман Зозуля переходит к "Райо Вальекано" на правах аренды.
  • Переход украинца сопровождался массовыми протестами фанатов "Райо". Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.
  • Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом".
  • Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов. Потому переход игрока в "Райо" был сорван.
  • 15 декабря 2019 года матч первого круга между "Райо" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за оскорблений Романа фанами хозяев.
  • В частности, украинца называли нацистом. После этого "Альбасете" отказался продолжать игру.
  • В результате скандала "Райо Вальекано" наказали закрытием трибун и штрафом. Клуб обжаловал решение, однако Апелляционный комитет Испанской федерации футбола оставил наказание в силе.
  • "Райо Вальекано" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Роман Зозуля Скандал с Романом Зозулей
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