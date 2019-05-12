Роман Зозуля забил два гола в Испании и помог "Альбасете" победить: видео

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / albacetebalompie.es

Украинский нападающий исмпанського клуба "Альбасете" Роман Зозуля помог своей команде одержать очередную победу в Сегунде (вторая по значимости лига Испании).

Зозуля вышел в стартовом составе на матч 38-го тура против "Райо Махадаонда" и отыграл весь поединок.

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На 5-й минуте украинец отдал результативный пас на Рэя Маная и его команда вышла вперед.

 

Через 6 минут Зозуля сделал счет 2:0.

 

А на 30-й минуте украинец оформил дубль. 

 

В итоге "Альбасете" выиграл со счетом 3:2, так как пропустил по одному голу в каждом из таймов. На счету 29-летнего Зозули 10 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах в этом сезоне.

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Теги: Спорт Футбол
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