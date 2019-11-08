Романчук с рекордом победил на этапе Кубка мира по плаванию: видео
23-летний украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд на седьмом этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в катарской Дохе.
После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 метров.
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Результат Романчука составил 14:51.61. Это рекорд Кубка мира. Он значительно опередил серебряного призера, чеха Яна Мычко (14:58.30). Бронзу выиграл венгр Гергели Дьюрта (14: 59.88).
Также еще один украинец Сергей Фролов приплыл к финишу четвертым (15:05.29).
В декабре прошлого года Романчук подтвердил реноме сильнейшего на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, завоевав золотую медаль с мировым рекордом финалов чемпионата мира.