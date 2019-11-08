Романчук с рекордом победил на этапе Кубка мира по плаванию: видео

23-летний украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд на седьмом этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в катарской Дохе.

После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 метров.

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Результат Романчука составил 14:51.61. Это рекорд Кубка мира. Он значительно опередил серебряного призера, чеха Яна Мычко (14:58.30). Бронзу выиграл венгр Гергели Дьюрта (14: 59.88).

We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine!#SWC19 pic.twitter.com/C5aGTSw6lF — FINA (@fina1908) 8 ноября 2019 г.

Также еще один украинец Сергей Фролов приплыл к финишу четвертым (15:05.29).

В декабре прошлого года Романчук подтвердил реноме сильнейшего на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, завоевав золотую медаль с мировым рекордом финалов чемпионата мира.