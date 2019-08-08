Ромелу Лукаку перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер"

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Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку / PA Wire/PA Images

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку продолжит карьеру в итальянском "Интере".

Контракт с новым клубом рассчитан на 5 лет. Однако сумму трансфера не сообщают. По данным Transfermarkt, сумма трансфера 26-летнего форварда составила 65 миллионов евро. Еще 13 миллионов евро "Манчестер Юнайтед" сможет получить в виде бонусов за успешное выступление игрока. При этом МЮ в 2017 году заплатил за Лукаку "Эвертону" почти 85 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед". Он забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. Однако летом подвергся критике со стороны легендарных игроков МЮ из-за большого веса.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед ФК Интер Трансферы
Источник: 24 канал
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