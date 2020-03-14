Роналдинью принял участие в финале тюремного турнира и забил 5 голов: фото

Бывший звездный футболист "Барселоны" и "Милана" бразилец Роналдинью переживает не лучшие времена. Экс-игрок сборной Бразилии попал в тюрьму в Парагвае. И даже там Роналдинью не теряет время, а занимается любимым делом – играет в футбол.

Чемпион мира 2002 года добавил в свою коллекцию сомнительный трофей. Бразилец стал победителем турнира по футболу в парагвайской тюрьме.

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В решающем матче его команда одержала победу над соперником со счетом 11:2. Очевидно, что матч не мог завершиться иначе, если в одной из команд выступает легендарный игрок-профессионал.

Бразилец забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Что интересно, главным призом стал не кубок или медали, а 16-килограммовый поросенок.

Primera imagen de @10Ronaldinho disputando el campeonato de Futsal de la Agrupación Especializada, donde se encuentra recluido por ingresar a Paraguay con pasaportes falsos.#Dinho #Ronaldinho pic.twitter.com/TTJ5gx0zTz — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 13, 2020

Почему Роналдинью в заключении?

Футболиста и его брата задержали в Парагвае с поддельными парагвайскими паспортами и поместили в СИЗО.

Роналдинью прилетел в Парагвай на благотворительное мероприятие, на котором должны представить его биографию "Гений жизни".

Из фотографий, которые попадают в социальные сети, можно убедиться, что Роналдинью неплохо устроился за решеткой.

Экс-игрок ПСЖ спокойно раздает автографы другим заключенным.