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Роналдинью принял участие в финале тюремного турнира и забил 5 голов: фото

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Бывший звездный футболист "Барселоны" и "Милана" бразилец Роналдинью переживает не лучшие времена. Экс-игрок сборной Бразилии попал в тюрьму в Парагвае. И даже там Роналдинью не теряет время, а занимается любимым делом – играет в футбол.

Чемпион мира 2002 года добавил в свою коллекцию сомнительный трофей. Бразилец стал победителем турнира по футболу в парагвайской тюрьме.

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В решающем матче его команда одержала победу над соперником со счетом 11:2. Очевидно, что матч не мог завершиться иначе, если в одной из команд выступает легендарный игрок-профессионал.

Бразилец забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Что интересно, главным призом стал не кубок или медали, а 16-килограммовый поросенок.

Почему Роналдинью в заключении?

  • Футболиста и его брата задержали в Парагвае с поддельными парагвайскими паспортами и поместили в СИЗО.
  • Роналдинью прилетел в Парагвай на благотворительное мероприятие, на котором должны представить его биографию "Гений жизни".
  • Из фотографий, которые попадают в социальные сети, можно убедиться, что Роналдинью неплохо устроился за решеткой.
  • Экс-игрок ПСЖ спокойно раздает автографы другим заключенным.

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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