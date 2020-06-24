Роналдиньо – гений футбола. Вынесла бы максимум из матча с ним, – Татьяна Романенко
Продолжение разговора с футболисткой Татьяной Романенко. Во второй части она рассказала больше об атмосфере в национальной команде, о перспективах и матче с Роналдиньо, футболе в Украине и адаптации украинок в Европе.
Первая часть разговора о начале футбольной карьеры, зарубежных периодах, конкуренции и жесткой дисциплине в Корее – по ссылке.
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О национальной сборной Украины
– Желанное спортивное достижение, которого еще не достигли?
– Хотелось попасть еще раз на чемпионат Европы. К сожалению, выход на чемпионат мира сейчас для нас очень сложная мечта. Не знаю точно насколько длинной будет моя карьера в национальной команде. В течение трех лет у меня не было стабильной игровой практики в сборной Украины. Сложно приезжать в команду и просто сидеть на скамейке запасных. Не могу быть в национальной дружине и никоим образом не помочь команде добиться положительного результата. С некоторыми моментами мне сложно смириться.
– Какая сейчас атмосфера в женской сборной Украины?
– Мне нравится атмосфера в команде, у нас молодой и амбициозный коллектив. Сейчас один из тех периодов, когда атмосфера в сборной мне нравится больше всего.
– Чувствуете себя ветеранкой? Подходят молодые футболистки за советом?
– Не чувствую себя ветеранкой, но мне постоянно об этом напоминают. Бывают моменты, когда девушки могут подойти и что-то спросить. Когда получаешь стабильную практику, тогда можешь на собственном примере показать, как нужно выкладываться на поле. С большей уверенностью можешь подсказывать партнершам в команде. Когда сидишь на скамейке запасных, то не знаешь, принимают ли девушки твои советы настолько серьезно. Но, когда обращаются за советом, то охотно помогаю.
– Как думаете, почему получаете мало практики в национальной команде?
– Мне сложно ответить на этот вопрос. Возможно, тренерский состав видит, что другие девушки могут принести больше пользы на поле, чем я. Независимо сколько мне лет, хочу всегда развиваться только в лучшую сторону. За всю карьеру в сборной, постоянно доказывала свое место в команде. Возможно, просто не подхожу под рисунок игры.
– Насколько сложно отходите от разгромных поражений?
– Кажется, что в моей футбольной карьере в сборной таких разгромных результатов, как против Германии, больше не было. Физически не очень хорошо готовы, а в техническом плане украинские девушки на хорошем уровне. Психологические моменты тоже играют большую роль в игре. Нашим футболисткам не хватает уверенности в собственных силах, многие боятся сделать ошибку. После таких крупных поражений хочется просто закрыться от всех.
О перспективах и матче с Роналдиньо
– Открытие среди украинских футболисток?
– Думаю, что у Николь Козловой большое будущее. Мила Химич может стать хорошей футболисткой, если перейдет из Беларуси в более сильный чемпионат. Мне нравится игра Ольги Овдийчук, ей нужно дать больше практики, чтобы полностью раскрыть ее талант. У нас много перспективных девушек, которые могли бы стать мировыми звездами футбола, нужно просто развивать их потенциал. Я начала свою карьеру в 12-летнем возрасте. Если сравнивать с Европой, то там уже в шесть лет девушкам закладывают фундамент в игре. Многое зависит от наставников. К примеру, родители лидеров "Лиона" Марожан и Хегерберг являются тренерами, которые дают футбольную базу еще с детских лет. Если девушкам закладывать правильные футбольные навыки, то женский футбол не будет технически уступать мужскому.
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– Кто Вы больше – трудолюбивый Роналду или талантливый Месси?
– Больше похожа на португальца Роналду.
– Хороший вечер в компании Бекхэма или тренировки с Зиданом?
– Выберу тренировку с Зиданом.
– В чем Татьяна Романенко талантлива, кроме футбола?
– Во время карантина начала высаживать дома различные растения, попыталась научиться шить. Увижу, станет ли шитье моим талантом.
– Если выпала возможность сыграть против любимого Роналдиньо, Ваше первое впечатление?
– Возможно, плакала бы от счастья. Он – гений футбола. Хотела бы сыграть за его команду. Даже если бы была бы на поле всего несколько минут с Роналдиньо, то вынесла бы максимум из того матча. Думаю, что сначала стояла бы в шоке, никаких вопросов в данный момент не было бы в моей голове. Сфотографировалась бы и попросила автограф на память.
– Хотели бы принять участие в съемках популярных журналов?
– С удовольствием бы приняла такое предложение, это хорошая возможность пополнить свое портфолио. Когда выкладываешь красивые фото в соцсети, их могут увидеть другие и также пригласить на фотосессии. Уже участвовала в съемке свадебных платьев и еще нескольких других. Считаю, такое дело достаточно креативным, позволяющим реализовать себя в другой отрасли.
О женском футболе в Украине
– Вас трижды номинировали на звание лучшей футболистки Украины, как думаете, чего не хватало для победы?
– Сложно ответить, чего именно не хватало, возможно, везения. Не исключаю, что можно было себя лучше проявить в национальной команде. Должна была больше забивать голов, это главная обязанность нападающих.
– Если закончите карьеру в сборной, то клубная тоже подойдет к завершению?
– Сейчас сложно смотреть в будущее. Мы не знаем насколько длинной будет пандемия. Возможно, полностью повесят бутсы на гвоздь. Мне сложно сидеть на скамейке запасных и не помогать команде. В клубе в этом плане у меня более стабильные дела. Получаю игровую практику, борюсь за место в основе. Но уже нет той мотивации, которая была в 18-20 лет. Возможно, я продолжу клубную карьеру, увидим, как сложится мое будущее. Хотелось бы популяризировать футбол в Украине, но никогда не хотела быть тренером. Если бы были значительные средства, то открыла бы академию в Одессе, создала бы клуб и развивала его. Сейчас нахожусь в Одессе, в клубе отпуск. Недавно, тренируясь на стадионе, местные девушки позвали побегать с ними в футбол, я охотно согласилась. Была рада немного позаниматься. Понимаю, что у нас много перспективных девушек, которые могли бы вырасти в хороших футболисток. Но многие родители не готовы, чтобы их дочь занималась футболом. Создается впечатление, что в Украине футболистками становятся те, у кого крепкий характер и большое желание развиваться в футболе. Во Франции же наоборот, родители самостоятельно приводят юных девушек тренироваться в команду, там есть много перспектив. Французские клубы уже с юных лет отбирают девушек, которые впоследствии будут защищать цвета сборной Франции.
– Согласны ли с тем, что женский футбол более жесткий, чем мужской?
– В женском футболе больше борьбы. Футболистки более злопамятны в этом плане, каждый хорошо помнит, кто кого ударил по ноге. У мужчин тоже немало шероховатостей, но у них с этим как-то проще. У девушек же бывает такое, что и за волосы могут тянуть.
– Нервирует то, что мужчины не слишком серьезно относятся к женскому футболу?
– Они считают женский футбол немного неуклюжим. В Европе много выделяют на развитие женских команд. Если так продолжится дальше, то через несколько лет женский футбол не будет уступать мужскому.
Об адаптации в Европе
– Увеличение количества украинок в иностранных клубах повысит уровень национальной команды страны?
– Из Европы в национальную сборную вызывают всего лишь несколько футболисток. Будет классно, если больше наших девушек будут развиваться в европейских чемпионатах, но, к сожалению, нашим футболисткам сложно адаптироваться в иностранных клубах. Сначала нужно выучить язык, привыкнуть к культуре и менталитету людей. Надеюсь, что украинцы в раннем возрасте будут ехать выступать в клубы Европы, чтобы как можно быстрее развиваться в ведущих чемпионатах.
– Три вещи, за которые Вы благодарны футболу?
– Эмоции, которые переживаю после победы или результативного удара. Также благодарна за самодисциплину, без которой в футболе никак. Возможность увидеть мир. Благодаря тому, что поехала в Корею, начала изучать английский язык. Это открывает многие двери для общения с теми, кого раньше не понимала.
– Насколько сложно было найти общий язык в Корее?
– Сначала было довольно сложно, так как совершенно не знала английского языка. Но пыталась объяснить свои мысли. Переехав во Францию активно начала изучать французский язык, чтобы общаться с напарницами в команде. Я – старшая футболистка в клубе, поэтому нужно было уметь подсказать на их родном языке на футбольном поле. Французский язык давался мне сложно. Иногда сейчас, когда сложно высказаться, то могу перейти на английский язык.