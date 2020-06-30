Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вылетел из топ-3 претендентов на "Золотой мяч" в этом году. Сейчас аргентинец занимает четвертое место в рейтинге.

Такое известие сообщило авторитетное издание Goal. Представители издания обновили рейтинг основных претендентов на "Золотой мяч" в 2020 году.

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Ниже Роналду

В итоге лидером в списке остается польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Вторую позицию теперь занимает звездный португалец туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который поднялся с четвертого места на второе по сравнению с предыдущим рейтингом.

Тройку лучших замыкает бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.

Подчеркнем, что покинул топ-3 претендентов на "Золотой мяч" шестикратный обладатель, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который удерживал до этого третье место в списке.

Топ-10 главных претендентов на "Золотой мяч 2020 года":

Роберт Левандовски ("Бавария")

Криштиану Роналду ("Ювентус")

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

Лионель Месси ("Барселона")

Томас Мюллер ("Бавария")

Карим Бензема ("Реал")

Неймар ("ПСЖ")

Эрлинг Голанд ("Боруссия" Дортмунд)

Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

Индивидуальные награды Лионеля Месси

Месси – шестикратный обладатель "Золотого мяча", в частности 2009 и 2019 годы по версии France Football, 2010, 2011, 2012, 2015 годы по версии объединенного трофея от France Football и ФИФА.

Аргентинец также является шестикратным обладателем титула лучший футболист мира по версии ФИФА (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 годы).

И еще шесть раз становился обладателем Золотой бутсы УЕФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).