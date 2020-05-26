Роналду показал удивительный трюк на тренировке "Ювентуса": видео

Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду после возвращения из Португалии отбыл 14 дней самоизоляции в Турине. Португальский футболист смог приступить к тренировкам "Ювентуса", которые возобновились в мае.

Роналду попал в баскетбольную корзину

Во время карантина 35-летний нападающий по-разному поддерживал форму, пишет 24 канал. Португалец то проводил беговые занятия с женой, то оттачивал технику со своим сыном.

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Но все равно Роналду соскучился по футбольному полю и тренировочной базе "Ювентуса".

Едва ли не после первого выхода на поле тренировочной базы туринцев Криштиану продемонстрировал, что "не заржавел" за период карантина.

Футболист попал мячом в баскетбольную корзину. Удар Криштиану был со средней дистанции, поэтому вряд ли его можно назвать трехочковым попаданием.

Пока нет точной даты возобновления матчей итальянской Серии A. Сообщалось, что чемпионат Италии по футболу может возобновиться в середине июня.

Криштиану Роналду в этом сезоне Серии A уже забил 21 гол и занимает вторую строчку в гонке бомбардиров.

Его "Ювентус" единолично возглавляет турнирную таблицу.