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Роналду показал удивительный трюк на тренировке "Ювентуса": видео

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / ФК "Ювентус"

Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду после возвращения из Португалии отбыл 14 дней самоизоляции в Турине. Португальский футболист смог приступить к тренировкам "Ювентуса", которые возобновились в мае.

Роналду попал в баскетбольную корзину

Во время карантина 35-летний нападающий по-разному поддерживал форму, пишет 24 канал. Португалец то проводил беговые занятия с женой, то оттачивал технику со своим сыном.

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Но все равно Роналду соскучился по футбольному полю и тренировочной базе "Ювентуса".

Едва ли не после первого выхода на поле тренировочной базы туринцев Криштиану продемонстрировал, что "не заржавел" за период карантина.

Футболист попал мячом в баскетбольную корзину. Удар Криштиану был со средней дистанции, поэтому вряд ли его можно назвать трехочковым попаданием.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR7 channeling his inner MJ...

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Пока нет точной даты возобновления матчей итальянской Серии A. Сообщалось, что чемпионат Италии по футболу может возобновиться в середине июня.

Криштиану Роналду в этом сезоне Серии A уже забил 21 гол и занимает вторую строчку в гонке бомбардиров.

Его "Ювентус" единолично возглавляет турнирную таблицу.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Криштиану Роналду Ювентус
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