Роналду – лучший футболист, "Ливерпуль" – лучшая команда по версии Globe Soccer Awards

В Дубае состоялась церемония вручения Globe Soccer Awards. Криштиану Роналду стал лучшим игроком года четвертый раз подряд, а в целом – в шестой раз.

Криштиану Роналду получил признание за свою игру в 2019 году, которая помогла "Ювентусу" выиграть итальянскую Серию А, а сборной Португалии – Лигу наций. Роналду в голосовании обошел Лионеля Месси ("Барселона"), Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка (оба – "Ливерпуль").

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В номинации "лучший тренер 2019" победил Юрген Клопп, который возглавляет "Ливерпуль". Он опередил Фернанду Сантуша (сборная Португалии) и Эрика тен Хага ("Аякс").

В номинации "лучшая команда 2019" выиграл "Ливерпуль", который обошел "Аякс" и женскую команду "Лиона".

"Открытием года" стал полузащитник Жоау Фелиш с "Атлетико". Он выиграл борьбу у хавбека Анссумане Фати ("Барселона"), нападающего Эрлинга Холанда и вингера Джейдона Санчо (оба – "Боруссия").



Жоау Фелиш во время вручения награды Globe Soccer Awards (Фото: Globe Soccer Awards)

Лучшим вратарем признали голкипера "Ливерпуля" Аллисона.

В номинации "лучшая футболистка 2019 года" победила Люси Бронз (Англия). Также на награду претендовали Меган Рапино и Алекс Морган из США и Аманда Анри из Франции.

Одноклубник Роналду Миралем Пьянич получил награду "за карьеру игрока". Такую же награду получил и Райан Гиггз.

Лучшим арбитром стала француженка Стефани Фраппар.



Пьерлуиджи Коллин вручает Стефани Фраппар награду лучшему рефери 2019 года по версии Globe Soccer Awards (фото: Globe Soccer Awards)

Лучшие академии признали в "Аякса" и "Бенфики".

Агент Роналду Жорже Мендеш получил приз лучшему агенту, а лучшим спортивным директором была названа Андреа Берта из мадридского "Атлетико".