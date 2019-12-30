24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Роналду – лучший футболист, "Ливерпуль" – лучшая команда по версии Globe Soccer Awards

25 Читати новину українською
Роналду с наградой Globe Soccer Awards / globesoccer.com

В Дубае состоялась церемония вручения Globe Soccer Awards. Криштиану Роналду стал лучшим игроком года четвертый раз подряд, а в целом – в шестой раз.

Криштиану Роналду получил признание за свою игру в 2019 году, которая помогла "Ювентусу" выиграть итальянскую Серию А, а сборной Португалии – Лигу наций. Роналду в голосовании обошел Лионеля Месси ("Барселона"), Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка (оба – "Ливерпуль").

В то же время: Роналду сыграл в футбол с известным мальчиком без ног из Казахстана – видео

В номинации "лучший тренер 2019" победил Юрген Клопп, который возглавляет "Ливерпуль". Он опередил Фернанду Сантуша (сборная Португалии) и Эрика тен Хага ("Аякс").

В номинации "лучшая команда 2019" выиграл "Ливерпуль", который обошел "Аякс" и женскую команду "Лиона".

"Открытием года" стал полузащитник Жоау Фелиш с "Атлетико". Он выиграл борьбу у хавбека Анссумане Фати ("Барселона"), нападающего Эрлинга Холанда и вингера Джейдона Санчо (оба – "Боруссия").


Жоау Фелиш во время вручения награды Globe Soccer Awards (Фото: Globe Soccer Awards)

Лучшим вратарем признали голкипера "Ливерпуля" Аллисона.

В номинации "лучшая футболистка 2019 года" победила Люси Бронз (Англия). Также на награду претендовали Меган Рапино и Алекс Морган из США и Аманда Анри из Франции.

Одноклубник Роналду Миралем Пьянич получил награду "за карьеру игрока". Такую же награду получил и Райан Гиггз.

Лучшим арбитром стала француженка Стефани Фраппар.


Пьерлуиджи Коллин вручает Стефани Фраппар награду лучшему рефери 2019 года по версии Globe Soccer Awards (фото: Globe Soccer Awards)

Лучшие академии признали в "Аякса" и "Бенфики".

Агент Роналду Жорже Мендеш получил приз лучшему агенту, а лучшим спортивным директором была названа Андреа Берта из мадридского "Атлетико".

Путин чуть не сгорел в пожаре с дочерьми 23 года назад: подробности
сегодня
714
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Юрген Клопп ФК Ливерпуль Криштиану Роналду Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:10 Россия проиграла США на чемпионате мира по хоккею, пропустив две шайбы за 6 секунд: видео
Юрій Семенюк 57
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 340
29 декабря 16:16 Роналду сыграл в футбол с известным мальчиком без ног из Казахстана – видео
Вісент Луїс 51
29 декабря 15:08 Цыганков зажигательным танцем с сестрой поздравил всех с новогодними праздниками – видео
Юрій Семенюк 177
29 декабря 14:33 Еще один звездный шахматист хочет прекратить выступления за сборную Украины
Вісент Луїс 138
Новости
Больше новостей
Залиште відгук