Роналду анонсировал свое возвращение в сборную Португалии

Тревожный звонок для защитников сборной Украины: лидер португальцев Криштиану Роналду анонсировал свое возвращение в национальную команду.

Нападающий рассказал, что надеется внести свой вклад в достижение сборной уже в ближайших матчах, пишет DAZN.

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Португалия стартует в квалификации на чемпионат Европы 2020 поединком против команды Андрея Шевченко. Игра состоится 22 марта в Лиссабоне.

Добавим, что после трансфера в "Ювентус" пятикратный обладатель "Золотого мяча" приостановил выступления за сборную Португалии. Эта пауза у Криштиану Роналду растянулась аж на восемь месяцев.

Криштиану Роналду

Ранее 24 канал писал, что Роналду могут лишить престижных наград за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за "Реал".

Напомним, что Криштиану Роналду также обвиняется по делу об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году.

Сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.