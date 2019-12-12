Роналду едва не набросился на фаната, который хотел сделать с ним фото – видео

34 Читати новину українською
Роналду разозлился на фаната / Getty Images

"Ювентус" обыграл "Байер" в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 2:0.

Один из голов "Ювентуса" забил Криштиану Роналду. Впрочем, португалец запомнился не только результативным ударом.

Смотрите также: Роналду снова сконфузился на тренировке "Ювентуса" и запустил мяч в небо: видео

После финального свистка на поле выбежал болельщик, который хотел сделать фото с португальцем. Однако фанат не рассчитал силы, когда схватил футболиста сзади.

Роналду не оценил действия фаната, хотя обычно соглашается на фото в таких случаях. Он недовольно размахивал руками и что-то выкрикивал в адрес болельщика, которого схватили стюарды.

Примечательно, что к другому фанату, который прорвался на поле ради кумира, Криштиану отнесся положительно. Болельщик хотел просто обнять португальца, чему футболист не стал препятствовать.

 

От курения вейпа умерли 49 людей в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
сегодня
14153
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Криштиану Роналду
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:16 Роналду едва не набросился на фаната, который хотел сделать с ним фото – видео
Юрій Семенюк 34
сегодня 00:15 Разгромное поражение "Шахтера" и победа "Мансити": результаты матчей Лиги чемпионов 11 декабря
Юрій Семенюк 700
сегодня 00:07 Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала
Юрій Семенюк 1090
11 декабря 14:39 Милевский заявил о желании вернуться в киевское "Динамо" – видео
Вісент Луїс 132
11 декабря 08:20 Шахтер-Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 997
Новости
Больше новостей
Залиште відгук