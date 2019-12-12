Роналду едва не набросился на фаната, который хотел сделать с ним фото – видео

"Ювентус" обыграл "Байер" в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 2:0.

Один из голов "Ювентуса" забил Криштиану Роналду. Впрочем, португалец запомнился не только результативным ударом.

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После финального свистка на поле выбежал болельщик, который хотел сделать фото с португальцем. Однако фанат не рассчитал силы, когда схватил футболиста сзади.

Роналду не оценил действия фаната, хотя обычно соглашается на фото в таких случаях. Он недовольно размахивал руками и что-то выкрикивал в адрес болельщика, которого схватили стюарды.

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader pic.twitter.com/oK8fjynEeV — B/R Football (@brfootball) 11 декабря 2019 г.

Примечательно, что к другому фанату, который прорвался на поле ради кумира, Криштиану отнесся положительно. Болельщик хотел просто обнять португальца, чему футболист не стал препятствовать.