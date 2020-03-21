Роналду или Месси: легендарный Пеле назвал лучшего футболиста мира

Легендарный в прошлом бразильский футболист Пеле поделился мнением относительно лучшего игрока мира. Журналисты поставили выдающегося бразильца перед выбором между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Пеле считает, что на данный момент лучшим футболистом мира является игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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Думаю, что сейчас Криштиану Роналду лучший в мире. Он самый стабильный. Но, конечно, не надо забывать и о Месси,

– цитирует Пеле A Bola.

Также Пеле ответил на вопрос, кто лучший футболист в истории.

Это сложный вопрос. Нельзя забывать о Зико, Роналдиньо, Роналдо, из европейцев – о Франце Беккенбауэре, Йохане Кройфе. Но я был лучше их всех. Почему? Потому что всех их сравнивали со мной,

– резюмировал Пеле.

Достижения Пеле

По версиям ФИФА и IFFHS был признан лучшим футболистом XX века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.

Занимает первое место в Списке величайших футболистов XX века по версии журнала World Soccer.

Пеле – единственный трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. За всю свою футбольную карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 играх.

Бразилец один из четырех игроков, которые забивали голы на четырех чемпионатах мира.

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии – 77 голов.

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