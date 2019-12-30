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Роналду изменил прическу, отпустив хвостик: фото

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Криштиану Роналду / calcio.fanpage.it

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду изменил образ. Нападающий туринского "Ювентуса" отпустил хвостик.

Игрок "Ювентуса" посетил церемонию вручения наград Globe Soccer Awards, на которой был признан лучшим футболистом 2019 года.

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Именно на церемонии стало заметно, что Роналду сменил имидж: теперь португалец ходит с небольшим хвостиком на затылке.

В 2019 году Роналду выиграл Суперкубок Италии и Серию A в составе "Ювентуса", а также стал победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.

Также Роналду является лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2019 году. Впрочем, португалец только шестой в списке лучших бомбардиров 2019 года.

За 50 матчей Криштиану забил 39 голов. Лучшим нападающим 2019 года является футболист "Баварии" Роберт Левандовски, который забил 54 гола.

Отметим, что лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards стал Юрген Клопп. Приз за прогресс года получил нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Ювентус Футбол
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