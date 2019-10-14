Роналду на матч с Украиной выведет сын добровольца, погибшего под Дебальцево

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что игрока сборной Португалии Криштиану Роналду выведет на игру против Украины сын добровольца, погибшего под Дебальцево.

Это произойдет, если Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии.

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По словам Павелко, Криштиану на поле выведет восьмилетний Саша Цимбал – сын добровольца батальона "Киевская Русь" Сергея Цымбала. Он погиб во Дебальцево 7 октября 2014 года.

Миллионы маленьких поклонников футбола по всему миру восхищаются игрой одного из величайших футболистов современности Криштиану Роналду и мечтают взять у него автограф или вывести за руку на поле перед началом матча.

Сегодня, в День защитника Украины, перед поединком Украина – Португалия, если Роналду выйдет в стартовом составе, эта мечта осуществится для восьмилетнего Саши Цымбала – сына Героя Украины и Народного Героя Украины, добровольца батальона "Киевская Русь" Сергея Цымбала, который погиб, защищая наше государство, в Дебальцево 7 октября 2014 года,

– написал Павелко в фейсбук.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что матч Украина – Португалия посетит Олег Сенцов и другие освобожденные из русского плена украинцы. На поединке ожидается аншлаг.

На НСК "Олимпийский" ожидается 67 800 украинских болельщиков (в продажу поступило 68 тысяч билетов). Около 200 фанатов приедут из Португалии.

Матч Украина – Португалия состоится сегодня на стадионе НСК "Олимпийский". Игра начнется в 21:45.

Обзор матча Украина – Португалия читайте на сайте Спорт24.