Роналду не попал в заявку "Ювентуса" на фоне скандала с тренером

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Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

23 ноября состоится центральный матч тура в Серии А – "Ювентус" сыграет против "Аталанты". Чемпион Италии опубликовал заявку игроков, которые примут участие в матче.

Не нашлось места для Криштиану Роналду. На пресс-конференции об этом говорил Маурицио Сарри, у португальца по-прежнему небольшое повреждение.

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Полностью список игроков, которые смогут принять участие в этом матче, выглядит так:

Вратари: Войчех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо;

Защитники: Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Даниэле Ругани, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал;

Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Эмре Джан, Родриго Бентанкур, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Дуглас Коста, Федерико Бернардески;

Нападающие: Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.

Напомним, что между Сарри и Роналду случился небольшой конфликт, после того, как итальянец сменил форварда в двух матчах подряд.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Криштиану Роналду ФК Аталанта Ювентус
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