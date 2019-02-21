Роналду неоднозначно отреагировал на поражение в Лиге чемпионов от "Атлетико"

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не сдерживал эмоций после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Его команда на выезде проиграла испанскому "Атлетико".

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После матча журналисты просили комментарий у Роналду в микст-зоне. Однако португалец фактически проигнорировал их. Зато футболист заявил, что он выиграл Лигу чемпионов пять раз, в то время как "Атлетико" – ни одного.

"У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а в "Атлетико" – 0. Я – 5, "Атлетико" – 0", – сказал Роналду.

Криштиано Роналду действительно пять раз выигрывал Лигу Чемпионов. Однажды он это сделал в составе английского "Манчестер Юнайтед" в 2008 году, еще четыре – в составе испанского "Реала". В последний раз – в 2018 году в Киеве.