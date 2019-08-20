Роналду официально признал, что заплатил женщине, которая обвинила его в изнасиловании

Криштиану Роналду официально признал, что заплатил Кэтрин Майорге 375 тысяч долларов. Именно она обвинила его в изнасиловании еще в 2009 году.

Напомним, история с Роналду начинается еще в 2009 году. Именно тогда, по словам американки Кэтрин Майорги, ее изнасиловал футболист. Произошло это в Лас-Вегасе. Они отдыхали в ночном клубе Rain в отеле Palms. После этого отправились в пентхаус. При этом она рассказала эту историю весной 2017 года немецкому изданию Der Spiegel. По ее словам, Роналду еще в 2010 году заплатил 375 тысяч долларов за молчание и урегулирование конфликта, о чем стороны заключили соответствующий договор.

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По данным TMZ Sports, Роналду официально признал, что заплатил Майорге 375 тысяч долларов. Об этом стало известно из документов по делу, которое было открыто в 2018 году. Ведь после опубликования статьи в Der Spiegel, Майорга подала новый иск против Роналду. На этот раз гражданский. Причиной стало то, что адвокат Майорги заявил, что договор не является действительным. Сам Роналду все обвинения отвергал и называл их фейком. Такой ход дела повлиял не только на Роналду, но и на "Ювентус", куда португалец перешел в 2018 году. Акции клуба упали на 15%. А клуб отказался от участия в турнире в США из-за возможности ареста Роналду американскими правоохранителями. Хотя официально ему не было предъявлено обвинение.

И 5 июня 2019 года стало известно, что суд Лас-Вегаса закрыл дело по иску Майорги. Причина так и осталась неизвестной.

При этом Роналду и в дальнейшем отрицает факт изнасилования. А средства, которые он заплатил Майорге, называет возмещением за юридические расходы по этому делу.