Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы и приблизился к мировому рекорду: видео

Форвард сборной Португалии почти в одиночку обыграл сборную Литвы в матче квалификации Евро-2020. Он забил четыре гола на выезде.

Первый матч Роналду забил на 7-й минуте, отличившись с пенальти. И еще в первом тайме Андрюшкевичюс счет сравнял. Поэтому именно при ничейном счете на табло команды и ушли на перерыв.

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Во второй 45-минутке забивали только португальцы. Трижды забил Роналду – на 62-й, 65-й и 76-й минутах. При этом трижды ему ассистировал Бернарду Силва.

Уже на 90+2 минуте гол забил Каравалья, оформив окончательный счет встречи.

Литва – Португалия 1:5

Голы: Андрюшкевичюс, 28 – Роналду, 7 (пен), 62, 65, 76, Карвалью, 90+2

Видеообзор матча Литва – Португалия

Стоит отметить, что Роналду забил 93-й гол в составе национальной сборной. Ему осталось забить 16 мячей, чтобы сравниться мировым рекордом нападающего сборной Ирана Даеи (109 голов).

Также 34-ривчний игрок близок и к рекордам по матчам за сборную. Роналду провел 160-й матч за Португалию. К европейскому рекорда – 16 игр, в мировой – 24 матча.



Роналду празднует забитый гол в ворота сборной Литвы

Кроме того, Литва стала 40-й сборной, в ворота которой форвард забивал.

Стоит напомнить, что Литва и Португалия – соперники сборной Украины в отборе на Евро-2020. Украинцы этот тур пропускали и сыграли товарищеский матч со сборной Нигерии. До 78-й минуте украинцы проигрывали, но за два минуты забили дважды и сыграли вничью.