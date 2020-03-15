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Роналду отдает свои гостиницы под больницы для людей с коронавирусом

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Звездный португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил переделать собственные отели под больницы для людей, которые заболеют коронавирусом и будут находиться на карантине.

Об этом сообщает известное испанское издание Marca.

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Роналду всегда был человеком, очень осведомленным в обществе, поэтому он собирается превратить свои отели в Португалии в больницы, чтобы помочь в борьбе с пандемией.

Криштиану Роналду предоставит свою сеть отелей в Португалии в качестве госпиталей для заразившихся коронавирусом, где они смогут проживать бесплатно во время лечения. Также футболист будет лично платить врачам и рабочим в гостиницах.


Отели Роналду в Португалии

Добавим, что Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у одноклубника. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" намерен пересидеть пандемию у себя на Мадейре.

Несколько дней назад Криштиану уже опубликовал сообщение в своих социальных сетях: "Мы должны слушать власть, защита нашей жизни – это более любого интереса", – сказал португалец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Коронавирус и футбол

  • Сейчас розыгрыши большинства футбольных лиг Европы временно остановлены на неопределенный срок. В частности, до апреля остановлены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции и Германии.
  • В то же время уже зафиксировано несколько случаев заражения футболистов и тренеров. 11 марта "Ювентус" официально сообщил, что защитник Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом.
  • Итальянская "Сампдория" сообщила, что пятеро футболистов и клубный врач инфицированы коронавирусом.
  • Также коронавирус обнаружен у трех игроков английского "Лестера". Фамилии футболистов не называют.
  • Обнаружили коронавирус у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.
  • У вингера "Челси" Каллума Хадсона-Одои тоже обнаружили коронавирус, игрок находится на самоизоляции.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал

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Автор: София Кулай
Теги: Криштиану Роналду Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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