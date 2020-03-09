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Роналду перед матчем "Ювентуса" поздравил невидимых болельщиков: видео

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Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поздоровался с пустыми трибунами перед началом поединка с "Интером" в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Причиной отсутствия болельщиков стала эпидемия коронавируса.

Первый раз Роналду поздоровался с невидимыми болельщиками на пути в подтрибунные помещения.

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Роналду похлопал в ладони невидимым фанатам: смотрите видео

Скорее всего, так звездный футболист решил немножко повеселить присутствовующие СМИ и поднять настроение.

Выйдя на предматчевую разминку, португалец в очередной раз похлопал болельщикам, хотя их не было на трибунах "Альянц Стэдиум".


Роналду поздоровался с пустыми трибунами

Добавим, что власти Италии запретили зрителям посещать все спортивные события как минимум до начала апреля.

Отметим, матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. После домашней победы над "Интером" туринская команда занимает первую строчку турнирной таблицы Серии А. Второе место занимает "Лацио", который отстает всего на один пункт.

 

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Автор: София Кулай
Теги: Криштиану Роналду Ювентус Спорт Футбол
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