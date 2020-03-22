Роналду показал как учит детей пользоваться антисептиком: милое видео
Карантин - идеальное время, чтобы провести с семьей и научить родных полезным навыкам. Именно так решил нападающий сборной Португалии и итальянского"Ювентуса" Криштиану Роналду.
На своей странице Роналду опубликовал видео, как учит детей пользоваться антисептиком. Он опрыскивает руки детям, после чего они их дезинфицируют.
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На видео стоят теги с призывом оставаться дома (#stayhome и #staysafe).
- В "Ювентусе", за который выступает Роналду, трое футболистов заразились коронавирусом.
- Первым стал защитник Даниэле Ругани. Впоследствии Covid-19 обнаружили и у его беременной девушки.
- Вторым стал чемпион мира в составе сборной Франции Блез Матюиди.
- Третьим стал полузащитник Пауло Дибала. При этом коронавирус зафиксировали у него и его девушки.
- Информация о том, что Роналду передал свои отели для нужд инфицированных коронавирусом, оказалась фейком.
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