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Роналду показал как учит детей пользоваться антисептиком: милое видео

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Карантин - идеальное время, чтобы провести с семьей и научить родных полезным навыкам. Именно так решил нападающий сборной Португалии и итальянского"Ювентуса" Криштиану Роналду.

На своей странице Роналду опубликовал видео, как учит детей пользоваться антисептиком. Он опрыскивает руки детям, после чего они их дезинфицируют.

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На видео стоят теги с призывом оставаться дома (#stayhome и #staysafe).

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол Семья Криштиану Роналду Новости Спорта
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