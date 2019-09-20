Роналду пригласил на обед женщину, которая в юности бесплатно кормила его в МакДональдс

Легендарный игрок Криштиану Роналду в интервью вспомнил, как в юности вечерами ходил в МакДональдс, где его бесплатно подкармливали местные работницы.

В интервью на британском телевидении Роналду рассказал, как ему было 11 или 12 лет. Он тогда как раз перебрался из Мадейры в интернат лиссабонского "Спортинга". Его семья осталась на острове.

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"Когда мне было 11-12 лет, в нашей семье почти не было денег. Я жил с другими воспитанниками "Спортинга" и видел свою семью раз в три месяца. Это был очень трудное время. Иногда случалось, что поздно вечером мы становились голодными, а рядом со стадионом был МакДональдс. Мы ходили туда и просили дать нам что-нибудь поесть. Там работала женщина по имени Эдна и еще 2 девушки. Я больше никогда не видел их, хотя все время их искал. Спрашивал у местных, но тот МакДональдс давно закрылся. Надеюсь, я найду их благодаря данному интервью. Очень хочу пригласить их в Турин или Лиссабон и поужинать с ними. Возможно, хотя бы так мне удастся частично вернуть долг", – цитирует Роналду издание The Sun.

Одна из тех женщин жвсе е откликнулась на это предложение. Женщина по имени Паула Лека заявила, что является одной из девушек. Сейчас она замужем и воспитывает двоих детей. Она бы с удовольствием сходила бы с Криштиану в ресторан.

"Они появлялись перед нашим рестораном, и когда у нас оставались бургеры, менеджер позволял отдать их детям. Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, который был, пожалуй, самым робким из них всех. Это происходило почти каждую ночь, почти регулярно. Я вспоминаю то время с улыбкой. Мой сын не верил мне и думал, что это выдумка. Ибо не мог представить, чтобы его мама когда-нибудь давала Криштиану Роналду гамбургер. Мой муж также знал об этом. Иногда он приходил, чтобы забрать меня с работы ночью и видел его. Если бы он пригласил меня на ужин, я бы точно пошла. Я хочу поблагодарить его и сказать, что за ужином у нас было бы время вспомнить те времена", – рассказала женщина.