Роналду продемонстрировал "космическую" технику на тренировке Португалии: видео

Звездный португалец Криштиану Роналду продолжает поражать своей техникой. Футболист сборной Португалии продемонстрировал отличные навыки на тренировке своей команды.

Роналду, выступающий за "Ювентус", решил продемонстрировать партнерам по сборной свою технику элегантным финтом.

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Пожалуй, завершающий элемент Роналду не удался, но от этого его обращение с мячом не менее прекрасное.

10-го сентября у Роналду будет шанс продемонстрировать технику в рамках квалификации Евро-2020. Чемпионы Европы сыграют против Литвы.

Соперником Португалии в отборе является сборная Украины, которая в этот день в контрольной игре встретится с Нигерией.