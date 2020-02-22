Роналду провел 1000-й матч в профессиональной карьере: сколько голов забил легендарный футболист

Футбольный миллениум: Криштиану Роналду провел 1000-й матч в профессиональной карьере и забил свой 725-й гол.

Легендарный португалец провел свой тысячный матч во взрослом футболе.

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Почтенный юбилей Криш украсил голом в ворота "Спала". На 39-й минуте Роналду замкнул прострел Куадрадо и достиг отметки в 725 мячей на профессиональном уровне.

На 60-й "Ювентус" преимущество удвоил: Дибала отдал в разрез – Ремзи изысканно забил черпачком.

Результат

"Ювентус" – "Спал": 2 – 1

Последняя команда Серии "А" попыталась испортить праздник Криштиану Роналду. Впрочем, мяч Петаньи с точки получил статус исключительно голого престижа.

Видео: Роналду провел 1000-й матч в профессиональной карьере

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