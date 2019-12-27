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Роналду провел для Джоковича мастер-класс по прыжкам в высоту: видео

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Момент гола Роналду в ворота "Сампдории" / thequint.com

Звездный теннисист Новак Джокович и футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду провели совместную тренировку. Серб попытался повторить прыжок роналду, который тот совершил в матче Серии А.

Португалец и серб в довольно теплой обстановке соревновались в прыжках. Видео с общей тренировочной сессии Роналду опубликовал в своем инстаграме.

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Учу Джоковича прыгать! Спасибо за тренировку, друг! Был рад тебя видеть,
– подписал свой пост Криштиану.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teaching @djokernole how to jump!!? Was a pleasure to see you and train with you my friend!!

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Как известно, Криштиану Роналду 18 декабря помог "Ювентусу" на выезде обыграть "Сампдорию". Португалец забил эффектный гол головой.

Роналду во время удара выпрыгнул на высоту 2,56 метра (оторвавшись от газона на 71 сантиметр). Он провисел в воздухе полторы секунды.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Криштиану Роналду Теннис
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