Роналду снова оконфузился на тренировке "Ювентуса" и запустил мяч в небо: видео

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Криштиану Роналду / twitter.com/juventusfc

Звездный португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду во второй раз оконфузился на тренировке итальянцев. Нападающий испортил рондо на тренировке "Ювентуса".

Накануне матча с "Байером" в Лиге чемпионов итальянцы проводили тренировки. Во время рондо (игры в так называемый квадрат) Криштиану не сумел отдать пас, тем самым испортив игру.

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Разъяренный португалец начал запускать один за одним мячи в небо.

Видео эпизода с Роналду

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Just @cristiano smashing three balls into orbit after messing up the Juventus rondo…

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

В конце ноября Роналду попал в похожий инцидент на тренировке "Ювентуса" перед игрой в Лиге чемпионов.

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после паса Пауло Дибали сумел бросить мяч между ног Роналду, чем вызвал смех у партнеров.

11 ноября "Ювентус" сыграет с "Байером". Итальянский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Криштиану Роналду Ювентус
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