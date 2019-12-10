Роналду снова оконфузился на тренировке "Ювентуса" и запустил мяч в небо: видео

Звездный португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду во второй раз оконфузился на тренировке итальянцев. Нападающий испортил рондо на тренировке "Ювентуса".

Накануне матча с "Байером" в Лиге чемпионов итальянцы проводили тренировки. Во время рондо (игры в так называемый квадрат) Криштиану не сумел отдать пас, тем самым испортив игру.

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Разъяренный португалец начал запускать один за одним мячи в небо.

Видео эпизода с Роналду

В конце ноября Роналду попал в похожий инцидент на тренировке "Ювентуса" перед игрой в Лиге чемпионов.

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после паса Пауло Дибали сумел бросить мяч между ног Роналду, чем вызвал смех у партнеров.

11 ноября "Ювентус" сыграет с "Байером". Итальянский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.