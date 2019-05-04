Криштиану Роналду хотят оставить без титула лучшего бомбардира Чемпионата Италии. Но португалец не сдается. Криш спас "Ювентус" от поражения в туринском дерби с "Торино".

На восемнадцатой минуте Миралем Пьянич сделал хороший подарок хевбеку "Торино" Саше Лукичу. Старая Синьора больше часа безуспешно атаковала.

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Несколько возможностей в частности было и у Роналду. Наконец, на восемьдесят четвертой минуте в своем фирменном стиле со второго этажа португалец таки достиг желаемого и подытожил ничью 1:1.

Это 21-й гол Криштиану в чемпионате, у лидера гонки Фабио Квальяреллы из Сампдории на два больше.

Видео: Роналду спас "Ювентус" от поражения в туринском дерби

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