Роналду спас "Ювентус" от поражения в туринском дерби
Криштиану Роналду хотят оставить без титула лучшего бомбардира Чемпионата Италии. Но португалец не сдается. Криш спас "Ювентус" от поражения в туринском дерби с "Торино".
На восемнадцатой минуте Миралем Пьянич сделал хороший подарок хевбеку "Торино" Саше Лукичу. Старая Синьора больше часа безуспешно атаковала.
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Несколько возможностей в частности было и у Роналду. Наконец, на восемьдесят четвертой минуте в своем фирменном стиле со второго этажа португалец таки достиг желаемого и подытожил ничью 1:1.
Это 21-й гол Криштиану в чемпионате, у лидера гонки Фабио Квальяреллы из Сампдории на два больше.
Видео: Роналду спас "Ювентус" от поражения в туринском дерби
Источник: 24 канал
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