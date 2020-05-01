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Роналду специально "слил" информацию о коронавирусе у Дибалы, чтобы не возвращаться в Италию

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Пауло Дибала и Криштиану Роналду
Пауло Дибала и Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается возвращаться в Италию, в которой бушует пандемия коронавируса.

Итальянское издание Corriere dello Sport предположило, что португалец использовал болезнь партнера по команде Пауло Дибалы, чтобы отложить свое возвращение в Италию. Как известно, у Дибалы уже в четвертый раз обнаружен коронавирус.

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Утверждается, что пятикратный обладатель Золотого мяча специально "слил" эту информацию в СМИ, чтобы отложить свое возвращение в Турин.

На это указывает также тот факт, что первыми о новом положительном тесте Дибалы сообщили в Испании, где у португальца остались хорошие связи со времен его выступления за "Реал".

  • В Италии с 4 мая будет разрешено спортсменам проводить индивидуальные тренировки. Восстановление Серии А может состояться 14 июня.
  • Сейчас досрочно завершены два футбольных чемпионата: нидерландскяа Эредивизия без определения чемпиона и французскяа Лига 1. Чемпионом Франции сезона-2019/20 стал ПСЖ.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Футбол Новости Спорта Криштиану Роналду Ювентус Спорт
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