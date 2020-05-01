Роналду специально "слил" информацию о коронавирусе у Дибалы, чтобы не возвращаться в Италию

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается возвращаться в Италию, в которой бушует пандемия коронавируса.

Итальянское издание Corriere dello Sport предположило, что португалец использовал болезнь партнера по команде Пауло Дибалы, чтобы отложить свое возвращение в Италию. Как известно, у Дибалы уже в четвертый раз обнаружен коронавирус.

Читайте также Едва мог дышать: звездный футболист "Ювентуса" рассказал о борьбе с коронавирусом

Утверждается, что пятикратный обладатель Золотого мяча специально "слил" эту информацию в СМИ, чтобы отложить свое возвращение в Турин.

На это указывает также тот факт, что первыми о новом положительном тесте Дибалы сообщили в Испании, где у португальца остались хорошие связи со времен его выступления за "Реал".

В Италии с 4 мая будет разрешено спортсменам проводить индивидуальные тренировки. Восстановление Серии А может состояться 14 июня.

Сейчас досрочно завершены два футбольных чемпионата: нидерландскяа Эредивизия без определения чемпиона и французскяа Лига 1. Чемпионом Франции сезона-2019/20 стал ПСЖ.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24