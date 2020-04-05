Роналду станет первым футболистом в истории, который заработал миллиард евро за карьеру
Звездному футболисту Криштиану Роналду покорится очередное достижение. В 2020 году португальский нападающий "Ювентуса" станет первым футболистом в истории, который заработает миллиард евро за карьеру.
Как утверждает Forbes, 35-летний Роналду станет третьим действующим спортсменом, который заработал миллиард евро.
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Помехой не станет отказ от части зарплаты из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Криштиану отказался от 4,24 миллиона долларов.
До Роналду миллиардерами становились гольфист Тайгер Вудс (2009 год) и боксер Флойд Мейвезер (2015 год). Баскетболист Майкл Джордан переступил эту отметку уже после завершения карьеры-в 2015-м.
В прошлом году Роналду заработал 109 миллионов долларов. 65 миллионов долларов – это зарплата и бонусы.
В 2019 году португалец стал вторым самым высокооплачиваемым футболистом мира и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов во всех видах спорта.
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Если в итальянской Серии А, где выступает Роналду, решат урезать зарплаты на 30%, он все равно останется одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире.
Доход Криштиану составит 46 миллионов долларов в год только от зарплаты и бонусов.
Вместе с деньгами за рекламу от Nike, а также доходами от продажи нижнего белья, обуви и одеколона CR7 он может заработать еще 45 миллионов долларов.
Общий доход за год составит 91 миллион долларов. Это позволит ему перешагнуть за отметку в миллиард долларов.
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