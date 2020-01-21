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Роналду страстно поцеловал Дибалу во время празднования гола: видео стало вирусным

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Криштиану Роналду и Пауло Дибала / Getty Images

В матче 20-го тура Серии А "Ювентус" на своем поле принимал "Парму". Встреча закончилась победой подопечных Маурицио Сарри со счетом 2:1.

Автором дубля в составе "бьянконери" стал португальский форвард Криштиану Роналду.

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Все бы ничего, но на 58-й минуте, когда пятикратный обладатель "Золотого мяча" во второй раз поразил ворота соперника после передачи Пауло Дибали, португалец и аргентинец в обнимку побежали праздновать взятие ворот и, возвращаясь друг к другу, случайно поцеловались.

Момент попал на камеру одного из болельщиков и стал популярным в социальных сетях.

На видео же заметно, что собственно поцелуя не было. Криштиану хотел чмокнуть партнера по команде в щеку, но тот увернулся, обняв его.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Ювентус Криштиану Роналду Спорт
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