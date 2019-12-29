Роналду сыграл в футбол с известным мальчиком без ног из Казахстана – видео

Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с родившимся без ног Али Турганбековым с Нур-Султана (Казахстан).

Али со своим братом встретился с Роналду и его сыном в Дубае, куда португалец прибыл на церемонию награждения Global Soccer Award 2019.

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Роналду сыграл с Али в футбол, а также сделал с мальчиком совместное фото на память.

Это было большое удовольствие, встретится с тобой, Али. Истинное вдохновение,

– подписал видео Роналду.

Ранее Али уже встречался с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, и футболистами "ПСЖ" Неймаром, Килианом Мбаппе. Этот же мальчик вручил "Ливерпулю" трофей за победу в Суперкубке УЕФА в начале сезона.