Роналду сыграл в футбол с известным мальчиком без ног из Казахстана – видео
Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с родившимся без ног Али Турганбековым с Нур-Султана (Казахстан).
Али со своим братом встретился с Роналду и его сыном в Дубае, куда португалец прибыл на церемонию награждения Global Soccer Award 2019.
Смотрите также: Салах исполнил мечту известного мальчика-инвалида из Казахстана: видео
Роналду сыграл с Али в футбол, а также сделал с мальчиком совместное фото на память.
Это было большое удовольствие, встретится с тобой, Али. Истинное вдохновение,
– подписал видео Роналду.
Ранее Али уже встречался с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, и футболистами "ПСЖ" Неймаром, Килианом Мбаппе. Этот же мальчик вручил "Ливерпулю" трофей за победу в Суперкубке УЕФА в начале сезона.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии