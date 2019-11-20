Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду тайно женился на своей невесте Джорджине Родригес, с которой имеет общую дочь.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo, ссылаясь на итальянский журнал Novella 2000.

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Церемония бракосочетания, закрытая для общественности, была проведена в Марокко. Джорджина плохо ладит с Долорес Авейру, матерью игрока, поэтому мероприятие было проведено тайно и без фотографов.

Интересно, что новость о свадьбе Роналду стала самой популярной в Португалии в этот день.



Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились

Криштиану и Джорджина впервые появились вместе в ноябре 2016 года в парижском Диснейленде. Познакомились они на вечеринке известного бренда одежды, в котором работала Родригес.

Роналду и Родригес воспитывают четверых детей. Впрочем, только младшая девочка является их общим ребенком.