Роналду травмировал своего сына кубком во время празднования победы в чемпионате Италии: видео

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Роналду травмировал своего сына кубком во время празднования победы в чемпионате Италии: видео

Празднование "Ювентусом" победы в чемпионате Италии отмечено определенным курьезом – Роналду чуть не выронил трофей. Кубок ударил по лицу сына португальца.

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После матча 37-тура Серии А состоялось торжественное награждение "Ювентуса" золотыми медалями и кубком чемпионов. Все было торжественно. Футболисты по очереди выходили на поле, где стоял специальный подиум, где получали свои медали. А потом капитан "бьянко-нери" получил и кубок.

Подержать желанный трофей могли и футболисты. Чтобы сфотографироваться с ним. Среди них – Криштиану Роналду. Но португалец не рассчитал вес Кубка. И он чуть не выпал у него из рук. Выпасть не выпал, но ударил по лицу сына португальца.

 

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Теги: Спорт Футбол Криштиану Роналду Ювентус
Источник: 24 канал
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