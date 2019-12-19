Роналду забил невероятный гол головой, подпрыгнув на фантастическую высоту: видео

Португальский нападающий Криштиану Роналду помог "Ювентусу" на выезде обыграть "Сампдорию".

Роналду забил перед самым перерывом, выведя "Ювентус" вперед в этом матче. Футболист забил ударом головы после навеса от Алекса Сандро.

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Стоит отметить, что Роналду во время удара подпрыгнул на высоту 2,56 метра (оторвавшись от газона на 71 сантиметр). Он провисел в воздухе полторы секунды.

Видео гола Роналду