Роналду забил невероятный гол головой, подпрыгнув на фантастическую высоту: видео

74 Читати новину українською
Удар Роналду в матче с "Сампдорией" / twitter.com/juventusfc

Португальский нападающий Криштиану Роналду помог "Ювентусу" на выезде обыграть "Сампдорию".

Роналду забил перед самым перерывом, выведя "Ювентус" вперед в этом матче. Футболист забил ударом головы после навеса от Алекса Сандро.

К слову: "Барселона" и "Реал" сыграли вничью на переполненном "Камп Ноу": видео

Стоит отметить, что Роналду во время удара подпрыгнул на высоту 2,56 метра (оторвавшись от газона на 71 сантиметр). Он провисел в воздухе полторы секунды.

Видео гола Роналду

 

Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
сегодня
7647
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Ювентус Криштиану Роналду
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:41 Почти полсотни человек пострадали из-за протестов после матча "Барселоны" и "Реала": видео
Юрій Семенюк 5
сегодня 13:43 Роналду забил невероятный гол головой, подпрыгнув на фантастическую высоту: видео
Юрій Семенюк 74
18 декабря 16:34 Украинского олимпийского чемпиона Торохтия дисквалифицировали из-за допинга
Юрій Семенюк 119
18 декабря 14:39 Футбольные болельщики разгромили вагон электрички Нежин – Киев: фото погрома
Юрій Семенюк 158
18 декабря 12:40 Чемпионат: "Боруссия" упустила победу в матче против "СБ Лейпциг", забив три гола – видео
Ігор Саджениця 48
Новости
Больше новостей
Залиште відгук